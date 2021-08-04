「阿Mo」跟動保員玩累了，躺下來親近大自然順便賣萌。（新北市動保處提供）

認養平台上記錄「阿Mo」基本資訊，若民眾有興趣隨時可致電板橋動物之家洽詢認養事宜。（新北市動保處提供）

新北市板橋動物之家日前收容缺了右前腳的米克斯「阿Mo」，經獸醫及動保員照顧後開放認養。新北市動保處為幫助更多高齡、殘疾犬貓有機會找到新家，今年推出犬貓回春雙響炮方案，認養動物之家10歲以上、身患殘疾或長期收容犬貓，可享有寵物終身免費健檢、疫苗注射等多項福利。

動保員宋曉玲說，「阿Mo」已是成犬，性情穩定，不需煩惱是否會在家中調皮搗蛋，也習慣在日常生活中使用三隻腳維持平衡，牠充滿活力在運動場中奔跑時，速度絲毫不遜色其他犬隻，向動保員撒嬌時總是露出燦爛笑容融化大家的心，不只親人也親狗，不用擔心跟其他狗狗吵架，看不出不久前牠還在外頭坎坷流浪，希望個性優質的陽光男孩「阿Mo」能突破身體缺陷這層困境，順利被認養出去。

橋動物之家駐區獸醫黃亭瑄表示，飼主在照顧截肢犬隻時需要更多耐心，讓牠適度運動鍛鍊腿部肌肉，注意別讓關節承受太多負擔，能讓毛寶貝在運動同時舒緩心理壓力，飼主家中環境可配合犬隻狀況，盡量避免垂直上下階梯，以減少犬隻行動上阻礙，最重要的是飼主願意付出時間及負起責任陪伴毛寶貝，讓牠過上快樂幸福日子。

動保處表示，新北市長期積極推廣犬貓認養，今年3月推出犬貓回春雙響炮方案，若認養動物之家10歲以上犬貓、身患殘疾或長期收容犬貓，可享有寵物終身免費健檢及疫苗注射、心絲蟲預防藥、免費輔具等多項福利，減輕飼主經濟負擔同時，也讓毛寶貝能獲得更完善照護，幫助更多高齡、殘疾犬貓有機會找到溫暖新家。