此次東京奧運奪牌的羽球選手戴資穎、李洋以及王齊麟等國手4日下午光榮返國，蔡英文總統要求比照2018曼谷亞運規格，派出幻象2000戰機迎接選手們返台，戰機也在下午約4時起飛迎接，大約半小時後返回基地。現場也不少民眾到新竹空軍基地外感受戰機起飛的震撼。

4日下午一波強降雨雨勢稍歇後，新竹空軍基地約在傍晚4時左右，4架幻象2000戰機陸續起飛，離地後幾秒便沒入雲層中，準備陪伴在國際賽事擁有好表現的選手們返抵國門。

新竹空軍基地外也有不少民眾搶得最佳視野欣賞戰機起飛風采，民眾表示，來看迎接奧運國手的幻象很興奮，對於國家安排戰機迎接，雖然外界有正反兩方批評，但相信有更多人支持並贊同以高規格迎接選手。

與家人前來一同「賞機」的民眾表示看到戰機起飛很興奮，聲音很大、現場很震撼，對於軍方能夠用戰機迎接奧運選手的安排很喜歡，希望下一屆的奧運也能有同樣隆重的儀式迎接選手。