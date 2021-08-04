台股今(4日)開高震盪，電子股重掌兵符，面板三虎盤中均亮燈漲停，不過，友達未能鎖住漲停，終場僅群創、彩晶以漲停作收，很多手上有面板股的網友盤中興奮喊「面粉站起來!」，盤後統計，外資、投信買超第1名都是群創，共買超9萬張，不少投資人也擔心會不會僅一日行情，分析師表示，不見得會是一日行情，但因上方有套牢賣壓，面板股要真正轉強，還需要一段時間。

台股今日以17623.89點作收，上漲70.13點，成交值3740億元，統計三大法人，外資及陸資買超106.19億元，自營商買超20.29億元，投信則是賣超29.98億元，合計買超96.5億元。

觀察外資今日買超前4名當中，面板股就占了3檔，買超第1名為群創，共買超75513張，買超第2名為友達，共買超52165張，買超第4名則是彩晶，也買了34035張；不僅外資大買，投信買超第1名也是群創，共買超15795張，合計投信與外資就買超逾9萬張，不過，投信對彩晶、友達則是賣超第5名與第6名，分別賣超3012張與2374張。

群創第2季營收創新高，每股盈餘2.05元，激勵股價跳空開高，午盤率先亮燈漲停，站上20元整數大關，來到20.95元，並帶動友達、彩晶股價攻漲停，對於面板股今發動攻勢，代表在業績推升下將發動一波漲勢，或是僅一日行情？摩爾投顧分析師林鈺凱表示，面板股今天有一個小小的利多，就是市場預期面板價格將小幅調漲1-3%，不過，相較於一般市場的炒作題材要漲1-2成，因此不能算真的利多，而面板雖然不像航運漲幅這麼大，但仍是散戶喜歡的股票，現階段在資金從航運、傳產族群撤出後，仍要找地方停泊，但這些資金可能不喜歡晶圓代工或IC設計，於是往面板股前進也是可以理解的。

對於面板股今日的強勢漲停，林鈺凱表示，要看面板後續有沒有續航力，不見得是一日行情，但這個多頭可能不會走得太久太遠，以友達為例，在5-7月間有一度攻高但失敗，之後股價就往下，在22元以上有非常多的套牢賣壓，今天雖然有一根帶量的長紅K棒來化解，但今天的量還不足以化解過去2個月的量，同樣地群創在21元以上也是有很大的賣壓，更何況再上去一點還有季線的壓力，加上利多題材不夠強，要想真正的轉強，還需要一段時間。

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