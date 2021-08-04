近年農用曳引機成了救災新利器，在農村型社區，曳引機是颱風來臨前，預布盤點的重點項目之一。3年前「823豪雨」台南市後壁區公所曾借用曳引機送便當到淹水部落，黃姓農機業者說，曳引機引擎距離地面大多有100公分高，因此涉水高度至少可達100公分，遇到水患可用來載人及運送物資。

後壁區是台南的大米倉，公所表示目前掌握轄內共有190台曳引機，雖然沒有簽署契約，不過一遇到災害會協調農民借用救災，「823豪雨」那次，當地有里長還主動開著自家的曳引機，協助公部門將資源送進淹水家園。

不少人好奇曳引機到底能涉水多深？「水位不要超過前輪高度，應該都沒問題！」黃姓農機業者認為，曳引機引擎的位置在前輪輪胎上面，而一般曳引機前輪高度大約在100至150公分，他自己這台德國進口的曳引機，前輪就達約160公分高，所以只要在淹水高度160公分以下的情況，都能來回穿梭。

為提升社區自主防災應變能力，水利署推動水患自主防災社區作業，目前台南市有41處水患自主防災社區。市府水利局綜合企劃科長蔡宗旻表示，這41個水患自主防災社區，因處於較低漥地區，若發生淹水等災情，在公部門資源抵達前，社區能迅速調度民間資源及時因應，讓危及時救災運作更有效率。

蔡宗旻也提到，民間曳引機機動性高，當水患發生時，它能在積水較深的道路上運送物資或載人，像屬於農村型態的柳營區八翁里、安南區公親里，他們社區都會掌握轄內能隨時調度的曳引機名冊，雖然都市型社區缺乏這類農機械，但他們社區會具備簡易救生筏，作為撤離或載送物資的交通工具。