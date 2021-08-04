迎接將會來臨的疫情解封，諸多重大工程建設蓄勢待發，但疫情衝擊兩個多月來，原物料上漲驚人，鋼筋從1公噸2.3萬元，狂飆到3.2萬元，彰化縣內東彰道路北延段2度流標，洋仔厝溪堤岸道路第二標3度流標，鹿港轉運站BOT案開標也掛零，都面臨修正計劃、再追加預算。

東彰道路肩負彰化東側主要之橫向幹道及交通樞紐，包括台74甲線、台76線及高鐵彰化車站等，銜接國道三號快官交流道，中興系統交流道及南雲交流道等，南延段發包得早，5日要宣布動工了，北延段台74甲花壇路段往南經花壇、大村、員林銜接台76線快速道路林厝交流道，這個月卻面臨兩度流標。

工務處指出，東彰道路北延段分成3標，總長10.74公里，總經費18.5億元，7月6日、13日開標都流標，還在研議再追加多少預算。

洋仔厝溪堤岸道路，第一、三標都通車，僅差第二標南北各1.2公里就可以完全銜接，今年6月二度流標後，已經再追加6500萬元，整體工程經費達到8.3億元，但是7月20日開標，第三度流標。

工務處指出，今年3月以來，原物料就出現上漲趨勢，疫情爆發後，歷經兩個多警戒，悄然之際，更是漲得兇，再加上缺工嚴重，板模工也從過去一坪500多元計價，漲到800多元，各方面的成本都大幅提高，造成營造廠商裹足不前。

鹿港轉運站BOT案也是縣府寄予厚望的重大建設，規畫地下2層、地上10層，招商金額約18億元，結合轉運站、停車場、百貨公司、美食街、飯店或影城等，來投資等於買一送二。但5月流標，加上疫情開炸，進度暫告停擺。

工務處指出，現階段觀光產業還處於休養生息的階段，將檢討合約內容，招商金額等將放寬得更有彈性，年底前會再度出擊，激出潛在投資者。