若照合約規範，8月底前高端要交貨40萬劑疫苗，但食藥署7月30日傍晚完成高端生產首4批疫苗檢驗，共26萬5528劑已核發封緘證明書。今天(4日)有媒體在記者會中提問，指揮中心無法回答相關數據，難道是因為無法掌握疫苗的批次跟數量嗎？中央疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中語帶不耐嗆說:「你第一天問，我回我不知道，第二天我忘了問..用這樣的態度，不是一個健康的態度。」有網友回酸說、「時鐘真的被看破手腳，就不演了耶。」、

有網友在PTT八卦板貼文指出，大眾關心高端疫苗，為什麼要對記者發脾氣？還是問為什麼剪頭髮比較安全？有沒有記者不能問太多次高端問題的八卦?

有網友回應說，「拜託你每天問，問到有答案為止。」、「他就只會這幾招啊！不是震怒，就是不能公布。」、「見笑轉生氣。」、「支持記者明天繼續問。」、「忘記問還敢這麼大聲，現在的官員真好當。」、「問什麼都說不知道。」、「想看明天繼續問，會不會直接爆走。」、「昨天忘了問，今天也忘了問？」、「想逃避問題就嚇人。」、「惱羞成怒。」、「明天再問就是居心叵測，網軍要上了。」

也有網友認為，「原來記者問這種問題是不健康的態度。」、「到底誰才是國家主人。」、「這傢伙還不下台？」、「再問就生氣，不愛黨不愛國，懂。」、「耍官威啊！」、「這麼重要的東西不能問還生氣？」、「真的很誇張。」、「態度最差的怪別人態度不健康。」、「很傲慢耶..不想說不想答，那要你幹嘛？」