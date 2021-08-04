星期二，德國地方法院判定一名 84 歲的老律師因非法持有大量的二戰時期武器，而被處以25萬歐元(823萬新台幣)罰款。

美聯社報導，事件發生在基爾(Kiel)，這名老先生在當地算是知名人物，又因收藏古董武器而有許多訪客，他收有一輛豹式5型戰車(Panther Tank)、88戰防砲，二戰機關槍與1000多枚子彈，還有1枚魚雷。除武器以外，他還收藏2尊曾經矗立在希特勒總理府前的青銅馬雕像。

2015年，警方上門宣告他的收藏違法，以卡車運走豹式戰車與88戰防砲。老先生辯稱，他是喜歡這些老武器而收藏的，並不妨害社會秩序與安寧，他也沒有隱瞞大家，甚至曾在一個惡劣的冬天，把戰車開出來用作掃雪機。

被起訴的戰車收藏家。(圖/美聯社)

不過，就德國的法律，並不允許私人收藏武器，因此他被判處14 個月緩刑，並處以 25 萬歐元的罰款。至於武器，必須在未來兩年內出售或捐贈給博物館或收藏家。

就事論事，他的收藏品價值不菲，特別是豹式戰車絕對可以拍賣到3~400萬美元。在二戰時期，納粹德國建造了 6000 輛豹式，但是如今只剩下 12 輛，而且有一半已不能運作，因此老先生這輛還可以動的豹式戰車更顯難得。

豹式5型是二戰期間技術最先進的戰車之一，裝備一挺 75 公釐 L/70 主砲，和兩挺 7.92 毫米機槍。採用斜向裝甲，使它具有不錯的防護力。