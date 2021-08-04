新竹瞬間暴雨竹科大淹水 民眾直播喊：天哪！

盧碧颱風發威，中央氣象局發布大雷雨特報，新竹市4日下午瞬間暴雨，竹科附近慈雲路、光復路一度淹水，部分路段水深及腰，有民眾直播機車、汽車在馬路漫漫黃水中破浪而過的情況，直呼：「天哪！」。

「盧碧」颱風今天（4日）上午生成，預計周四至周六距離台灣最近，但是新竹地區今天下午受低壓帶及西南風影響，瞬間強降雨，就有民眾拍下竹科附近道路黃水漫漫情況，並表示「現在為你們直播園區淹水的情況，要過園區你看，摩托車都要在水上，真的要送餐也很有困難，哇暴雨ㄟ，天哪！」。

不過積水約在下午5時開始消退，沒有影響民眾下班交通。臉書《天氣即時預報》指出，熱帶低壓可能帶動「西南氣流北上」，而低壓北上後，1、低壓環流：加強西南風強度。2、低壓北上：將西南氣流「往北」拉升，部分對準台灣。

未來週三(4日)：西南風水氣影響，全台皆有下雨機會，尤其中南部注意局部較大雨勢，天氣與週二(3日)類似。

週四(5日)~週六(7日)：熱帶低壓(或颱風)北上，強盛西南風再次衝向台灣，全台有雨，且「中南部、外島」雨勢明顯增加、或劇烈。