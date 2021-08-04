總統府今天發布總統令，准許駐泰國大使李應元辭職，人事令將於9月1日生效。

由於李應元去年6月才被宣布將擔任駐泰國代表，並於7月完成宣誓，任期僅維持一年多，引發外界疑慮，府方表示李應元是健康因素請辭，將由外交部說明。