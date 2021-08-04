駐泰國代表李應元請辭獲准 任期僅維持一年多 18:192021/08/04 中時 崔慈悌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 李應元。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總統府今天發布總統令，准許駐泰國大使李應元辭職，人事令將於9月1日生效。 由於李應元去年6月才被宣布將擔任駐泰國代表，並於7月完成宣誓，任期僅維持一年多，引發外界疑慮，府方表示李應元是健康因素請辭，將由外交部說明。 內用首日 101爆1員確診 新北近半店家觀望 高端取得EUA全靠這關鍵 台大醫：不必實驗也知道 #駐泰 #李應元 #維持 #一年多 #任期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 五倍券天價行政費 藍委爆恐破百億 若普發現金 每人可再多領600元 政府澄清不可能 04:102021/08/04 焦點要聞 前參謀總長：國軍該建立區域拒止能力 而不是制空制海能力 12:572021/08/04 政治 拆解三倍券千億效益 民眾黨轟政院膨風 04:102021/08/04 焦點要聞 SBL》選秀會破紀錄24名新人獲選 曾柏喻當上狀元 16:342021/08/04 體育 桃園、紐華克 線上締姊妹市 04:102021/08/04 地方新聞 《電子零件》外資按讚喊555元 南電開盤秒填息 11:272021/08/04 財經 全球熱愛生命獎章得主單車環島 號召百萬人捐贈電子發票 15:312021/08/04 寶島 議員籲發放台中版消費券！經發局：正研議中 11:562021/08/04 政治 阿公打疫苗 忘記停車位置誤認遭竊 三重警陪走4條街尋獲 13:422021/08/04 社會 《金融》國銀對中小企新增放款 H1超標逾3成 07:462021/08/04 財經 湖北進戰時狀態 武漢全民驗核酸 04:102021/08/04 產業財經 政治熱門新聞 振興券、發現金差多大 蔡壁如一張圖打臉蔡政府：別再折騰人 - 政治 趙少康節目突喊這句 沈富雄嚇一跳：不可以這樣 - 政治 藍營10大咖最新「民調」曝光 侯友宜出乎意料 - 政治 幻象戰機升空迎接東奧英雄 她不忍了問蔡政府一問題 - 政治 駐泰國代表李應元請辭獲准 任期僅維持一年多 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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