金門縣府祕書長陳朝金（左二）率同縣衛生局長李錫鑫、民政處長蔡西湖等人搭乘海巡快艇登島，就接種作業與烏指部、烏坵鄉公所溝通。（縣府提供）

陳朝金祕書長（左二）在烏坵碼頭勘查船隻安全和防颱工作。（縣府提供）

陳朝金祕書長勘查烏坵鄉基層建設。（縣府提供）

離島中的離島，距離金門143公里的烏坵，現有居民和外來工程人員70餘人，金門縣府爭取中央專案配發疫苗，並規畫9月初由縣衛生局協調軍方支援接種作業。

烏坵鄉現由金門縣代管，楊鎮浯縣長關心居民疫苗接種，昨指派祕書長陳朝金率同縣衛生局長李錫鑫、民政處長蔡西湖等人搭乘海巡快艇登島，就接種作業與烏指部、烏坵鄉公所溝通。

因疫苗需有不斷電恆溫設備，縣府將在確保相關設施正常運作後，就疫苗配送再與中央協調解決，並規畫在9月初依據鄉公所的意願造冊名單，由專責島上軍民醫療的國軍松山總醫院協助接種，同時提供需用的抗原快篩劑及PCR採檢棒，以因應烏坵鄉防疫基本需求。

另日前有一艘國籍雜貨輪「大山輪」在烏坵碼頭擱淺，陳朝金也赴現場了解，確認尚未發現有油汙外洩情形，但仍將由縣港務處協調交通部航港局盡快將船上17公秉油料抽出，避免颱風來襲出現油料外漏汙染問題。