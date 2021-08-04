女星小S日前在臉書發文公開替代表台灣去東京奧運的選手加油，卻遭到大陸網友出征，直接丟掉4個大陸品牌代言，損失至少新台幣3200萬元；有許多藝人好友也跳出來發聲安慰她，連昔日曾批評過她的作家蔡詩萍也發長文，喊話「她為選手加油是最直接的反應」。

小S聲援奧運選手風波掀起國內外演藝圈和網友熱烈討論，作家蔡詩萍今（4）日在臉書洋洋灑灑寫下一篇1300字長文，罕見主動力挺小S，他點出小S因為大S的兩岸婚姻，所以在相關議題上都很小心翼翼。

作家蔡詩萍（圖左）和林書煒結婚多年。(圖/ 摘自蔡詩萍臉書)

豈料，此次奧運會掀起爭議，更並非她自己能預料到的，因為她替選手加油，「是她最純粹的生命本能」；他也認為小S看到選手在場上奮戰，高喊加油是最純粹和直接的反應。

而蔡詩萍也表示，儘管過去因為其他議題，曾對小S嚴詞批評，但這次他力挺小S，因為自己和她都是這屆參加東京奧運選手們「最堅定的粉絲團」，最後也幫選手們打氣，「我們愛你，不論輸贏」。