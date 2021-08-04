邱勝翊（王子）與郭雪芙日前在社群平台上發布一支囊括中英日韓四種語言，熱門影視主題曲Cover ，吸引許多歌迷朋友觀看，此次組曲包含了熱門韓劇《孤單又燦爛的神：鬼怪》－〈Stay With Me〉、日本動漫《鬼滅之刃》－〈紅蓮華〉、電影《暮光之城》系列－〈A Thousand Years〉及電視劇《她們創業的那些鳥事》－〈在這座城市遺失了你〉。

王子與郭雪芙是認識很久的好朋友，加上兩人都是團體出道，也都有幫彼此站過台，只是一直沒有音樂上的合作，這次電影《山中森林》再相遇，就約定一定要有音樂的合作才促成首次的Cover。

王子深情演唱韓文歌曲咬字自然，被問到是否苦練多時，王子自爆其實沒有學過韓文，「真的就是自己一直反覆聽歌，連續兩個禮拜每天聽，起床也聽，睡覺也聽，一定要把咬字硬練起來才行。」

另外一首歌曲〈紅蓮華〉除了日語咬字以外，歌詞的語速也非常快，郭雪芙原來會一些日文，常常充當日文小老師提供王子一些發音建議。

王子與郭雪芙共同參演的電影《山中森林》亦將於近期復拍，兩人都感到既期待又緊張，王子表示「能在這個疫情尚未完全解除的期間工作，是非常幸福的事情，不論是這次的COVER錄音、畫面拍攝或是後續的電影劇組，所有幕前幕後人員都嚴謹落實防疫，大家真的都辛苦了。」也透露了之後會再推出新的音樂作品跟大家見面。