台南市新市區今年晶鑽爸爸出爐，區長譚乃澄、台南市市長黃偉哲夫人劉育菁與等人3日、4日至受獎家戶府上頒贈匾額及禮品，今年除選出晶鑽爸爸11位，還有鑽石婚1對及祖母綠婚4對，其中大營里晶鑽爸爸鄭安雄，7日將至永華市政中心參加市府表揚典禮，

毛豆爺爺鄭安雄種植毛豆四十年，長年配合農會舉辦農業體驗、食農教育，種植毛豆田開放讓新市學童們體驗摘毛豆，因此有「毛豆爺爺」的美稱。近年鄭安雄和兒子鄭丁福與新化瓜瓜園合作種植大面積的甘藷田，鄭安雄自嘲毛豆爺爺都快變「地瓜爺爺」了。

鑽石婚部分，港墘里翁水來先生及翁黃秀月女士結縭64年，將代表新市參加市府鑽石婚表揚，翁水來夫妻雖80餘歲但身體硬朗，平日務農、育有4名子女，家庭和樂。

本年度新市區各里晶鑽爸爸名單：新市里邱吉田、新和里洪水田、社內里蔡永川、大洲里陳實吉、豐華里吳金川、三舍里張振炎、大營里鄭安雄、大社里陳澤川、潭頂里張淵、港墘里楊德川及永就里黃萬宗。

祖母綠婚楷模分別為新和里王錦裕及蔡金釵56年、大洲里郭木陽及郭黃玉55年、豐華里朱自成及朱林文碧56年、大營里楊永田及楊胡桂英57年，及鑽石婚港墘里翁水來及翁黃秀月64年。

公所此次不僅致贈匾額、禮品、拍攝短片，並商請照相館至晶鑽爸爸及鑽石婚夫妻府上或於照相館拍攝全家福生活照片，讓家人們感受溫馨家庭生活，共享受獎喜悅。