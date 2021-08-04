《米其林指南》在國際間被譽為美食聖經，在台灣已邁入第4年，是不少餐廳渴望獲得的榮耀，今年獲選名單將於本月25日公布。不過，國內知名餐廳「鍋氣（wokhei）」認為米其林標準不透明，不希望被評價，提告請求禁止米其林「祕密客」來訪，盼法院維護餐廳最基本的人格權。

台北地院4日開庭，「鍋氣」委託律師田振慶出庭。田振慶表示，餐廳並不是反對米其林，主廚也很重視客人感受，歡迎美食部落客上門消費評價，部落客以真實身分吃飯、表達消費感受，主廚願意接受評論，但米其林具有商業行為，出版所謂的餐飲聖經，是透過「祕密客」消費來評鑑，評鑑標準、過程、評審員來歷都不明，餐廳因此不同意。

田振慶舉例，這就像是今天有人舉辦全北市第一美女選拔，路上隨機挑選評鑑對象，但真的評選了全台北市所有女生？有人想拒絕也不行嗎？餐廳就像是不打算參加選美，堅持自己的創作自由，卻被米其林用不明標準偷偷評鑑，顯然未受尊重。

田振慶說，民法第18條保障「人格權」，包括簽訂與不簽訂契約的自由，餐廳與顧客雙方是販售美食及享用美食的契約關係，基於契約自由，餐廳有權拒絕顧客上門，米其林的祕密客制度是強迫與餐廳締約，已明顯侵害餐廳人格權。如果法院採認他們的主張，米其林是一個誠信公司，相信一定會遵守判決結果。