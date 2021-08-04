蔡明仁（左）、？te壞特兩人在記者會上一搭一唱火花十足。（陳俊吉攝）

蔡明仁（左）發片記者會，?te壞特站台助陣。（陳俊吉攝）

來自馬來西亞的新人蔡明仁為新《流星花園》寫片尾曲〈愛，存在〉受矚目，在抖音創下9億點擊率，他今（4日）舉辦首張同名專輯《蔡明仁MINGREN》發片記者會，入圍金曲新人奬的?te壞特站台，祝福他明年能力拼金曲新人獎，並稱讚他「明仁的歌很抓耳而且很好聽，失戀的人不宜聽會不小心哭出來！」

27歲的蔡明仁，僅談過一次戀愛，女友在他大一剛來台灣時，因為遠距離聚少離多，而傳簡訊提出分手，他沒特別挽回，獨自傷心了兩個月才漸痊癒。他已單身3年，坦言對台灣女生非常欣賞，「氣質型跟自然派的女生會比較引起我的注意，還有明明很漂亮卻不曉得自己長得好看的女生也很吸引我！」

蔡明仁5年前自大馬來台求學，去年自臺北城市科技大學流行音樂系畢業，經過一年半的籌備製作及醞釀終於發行個人首張同名專輯。他為了發片，這幾年省吃儉用，一天兩餐，把自己的物慾跟娛樂降到最低，存款加上貸款共籌出400萬當成發片基金。

而在疫情爆發後，他已一年半沒回大馬，看到大馬每天確診破萬人的新聞，十分擔心家人，幸好爸媽上周剛打完第一劑疫苗，讓他安心許多。?te壞特也送上榴槤讓他一解鄉愁。