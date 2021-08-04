2021線上馬來西亞台灣形象展線上展今(4日)開幕，為期3天，共吸引160家台廠參展，預計吸引馬國240家以上買主，撮合千場洽商會，帶來2000萬美金商機。至於疫情警戒降回二級，後續逐步鬆綁，廠商引頸企盼的實體展，貿協評估如果疫情持穩，有機會在10月恢復。

今日線上展貿易局局長江文若、馬來西亞友誼及貿易中心代表何瑞萍受邀出席，貿協董事長黃志芳化身導覽員與虛擬角色，在3D數位展館場景中互動對談，帶出今年展覽特色。

本次展會配合馬國產業趨勢，設立6大主軸如工業4.0、防疫零接觸、智慧移動(E-mobility)、時尚生活、清真以及台灣文化教育觀光等，並設有10大專館。馬來西亞方面，前三大藥妝連鎖店BIG Pharmacy Healthcare 、馬國清真食品前三大快銷品分銷商Intercon以及全馬最大的本土零售便利商店myNews Retail都來洽商。

後續至11月，尚有泰國、印度及印尼等形象展線上陸續舉辦。而疫情降溫實體展復辦時間？黃志芳表示，9月份貿協預計舉行的展覽仍維持線上型態，但如果疫情控制良好，有機會在10月舉行實體展。