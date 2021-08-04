東山區長呂煌男（左）表示，絲瓜植株根部也因大雨腐敗，其葉片嚴重發黃罹患「黃化病」。（農業局提供／張毓翎台南傳真）

東山龍眼的產量、面積都是全台第一，種植面積逾1000公頃，這次也因大雨傳出災情。（張毓翎攝）

受8月上旬西南氣流影響，台南市東山區龍眼、絲瓜傳出嚴重災情，台南市政府農業局統計，截至8月4日下午4時，東山區龍眼受損情形達350公頃，為目前台南災損最多的作物；絲瓜也因連日豪雨，受粉情形不佳、著果率低，損害程度達20％以上。

東山區長呂煌男表示，東山龍眼的產量、面積都是全台第一，種植面積逾1000公頃，這幾天的連續大雨，讓龍眼吸收過多水分，不是裂果就是重量太重掉到地上，農民只能眼睜睜看著龍眼在地上腐爛，一年心血因一場大雨全沒了。

農業局說，目前災損通報情形，東山區龍眼有350公頃受損；仁德區、歸仁區、新化區等西瓜76.4公頃；東山區、白河區絲瓜45公頃；學甲區硬質玉米25公頃；山上區、關廟區、歸仁區番石榴15公頃；麻豆區、仁德區、永康區等香瓜11.7公頃，總受損面積545.47公頃、損失金額1438萬元。

市長黃偉哲指示農業局盡速依農業天然災害救助辦法查報，立即提報農糧署爭取列入現金救助及低利貸款災區，農民若有災損，請主動向土地所在地公所通報，以利加速勘災作業。