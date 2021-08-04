曾演出《熟女真命苦》（agego）、《派遣女王》等多部經典電視劇的47歲日劇女王篠原涼子，上月24號宣布與大24歲資深演員市村正親離婚，16年婚姻畫下句點，震驚演藝圈。只是篠原涼子才宣布離婚不到2個禮拜，更令人訝異的事情又來了，因為她今(4日)被日媒爆料曾經婚內出軌，對象還是小她13歲的韓團SUPERNOVA（原團名：超新星）成員光秀。

篠原涼子上月底宣布與市村正親16年婚姻和平畫下句點，2個小孩子監護權歸男方，市村正親更在離婚聲明中感性寫下：「和涼子相遇是我人生最大喜悅，很感謝妳讓我和可愛的孩子們相遇，未來將各自以演員、父母和新的夥伴身份來幫助子女，未來也請多多支持我和篠原涼子，謝謝大家。」

然而兩人和平宣布離婚不到2個禮拜，日媒今(4日)就驚爆篠原涼子疑似曾婚內出軌，與韓團成員光秀關係親密，每當光秀來日本工作時，兩人都會見面，甚至同住一棟大樓，她與光秀的左腳踝也都戴著象徵情侶的相同金色腳鍊。

不過報導中也提到，光秀否認自己是篠原涼子離婚導火線，強調在疫情過後，兩人就沒有見面；篠原涼子則強調絕對沒有外遇，與光秀是朋友關係，而且腳鍊也是前夫市村正親送的。但奇怪的是，市村正親被問到腳鍊一事，則稱那是篠原涼子自己買的吧。