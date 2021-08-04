南投分局警員柯亭君為民服務表現優異，特選為「警察局級」為民服務績優人員。（警方提供／陳世宗南投傳真）

南投縣政府警察局辦理110年第2期受理民眾報案服務態度績優人員遴選，評選本局中興分局警員陳弘霖、南投分局警員柯亭君為民服務表現優異，特選為「警察局級」為民服務績優人員，將由局長親自頒發獎金及獎牌。

中興分局警員陳弘霖，110年5月1日執行12-14時巡邏勤務時接獲通報，有民眾報案稱機車鑰匙反鎖在坐墊下置物箱裡，報請警方協助；經瞭解家住台中市東區林姓民眾獨自騎乘機車到中興新村兒童樂園遊玩，因一時疏忽將機車鑰匙丟置在坐墊置物箱內，又沒備用鑰匙，不知如何是好。

警方指出，假日鎖匙店多未營業找不到鎖匠，只好到中興派出所求助，經過警員陳弘霖一番的努力下，最後成功地將機車鑰匙從置物箱內取出，順利解決無助遊客受困窘境。林女對員警處事效率及服務熱誠非常讚揚並表示萬分感謝!

南投分局警員柯亭君，今年5月10日12至14時擔服巡邏勤務，於13時8分許接獲勤指中心通報，在南投市府南二路148號前有一名婦人情緒激動倒臥在路中需協助，柯員立即趕往現場查處。到場瞭解後得知該名阮姓婦人，因與丈夫發生激烈口角爭吵後，一時情緒激動遂駕車外出。

柯員先將阮婦扶至其車輛副駕駛座上休息，並通知阮婦丈夫到場協助，過程中發現阮婦有將頭往副駕駛座撞擊及用安全帶纏繞頸部等自殺(殘)行為，柯員發現後立即制止阮婦行為並耐心安撫其情緒，同時通知119救護車到場救護，並請阮婦好友到場協助勸說，使其心情平復。

現場由阮婦丈夫及好友陪同將阮婦送往南投醫院就醫，經醫師診治後阮婦並無生命危險，阮婦丈夫對於警方及時尋獲情緒激動欲自殺妻子並協助將其送醫救治不斷表達感謝，柯員為民服務著有具體事蹟。

警方指出，中興分局府西派出所警員陳弘霖對為民服工作不遺餘力，已經連續兩期當選「警察局級」績優人員，南投縣政府警察局將提報至內政部警政署，請署長頒獎表揚。

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