台中市中區成功路4日發生工安事故，造成五名工人到地下涵洞後陸續昏迷，市府勞檢處先行勒令停工，依法處分。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市中區今（4日）上午發生瓦斯管線檢修重大工安意外，5名工人昏迷於坑洞內，被救起時均無生命跡象，緊急送醫搶救後5人都恢復呼吸心跳。勞工局現場勘察發現沒有設通風換氣設備，且工人施工前疑似沒有確認氧氣及危害物質濃度，除立即勒令停工，並將依違反《職業安全衛生法》，對欣中天然氣公司罰款30萬元。

台中市消防局4日上午11時19分接獲報案，指中區成功路發生工安意外，有多名工人受困涵洞內，立即派遣消防車8輛、救護車6輛，出動38人到場搶救。受困涵洞的5名傷者於11時33分全數救出，但均無生命跡象，經實施CPR急救後，3人送中國醫藥大學附設醫院、1人送平等澄清醫院、1人送台中醫院。到場搶救的警消指出，現場瓦斯味非常濃，疑似施工不慎挖斷管線。

經查因欣中天然氣公司接獲民眾反應瓦斯外洩，4日上午委由該公司承攬廠商杰生企業前往台中市中區成功路執行天然氣管線修漏作業。台中市府勞工局勞動檢查處派員檢查，初步判斷該單位未先確認該局限空間內有無可能引起勞工缺氧、中毒、感電、塌陷、被夾、被捲及火災、爆炸等危害，訂定危害防止計畫、未於作業前確認氧氣及危害物質濃度，作業期間採取連續確認措施、未設置適當通風換氣設備，並確認維持連續有效運轉。

此外，有人質疑，當時下去涵洞的5名工人未著標準，氧氣罩、防焰衣等配備，瓦斯公司表示，救人要緊，等人清醒後再一一釐清事發原因。欣中天然氣公司副總林正廷指出，因連日下雨有民眾反映，現場瓦斯水管處有積水的狀況，所以由承包商派駐現場實施開挖工程查看，施工現場並有監工人員，有依照程序開挖，至於有無防護配備，包括，防火焰及氧氣罩，他表示，因現場是外包承包商工人施工，目前他們人都在搶救，所以要等他們清醒後，再予以釐清。