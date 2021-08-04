面對近期大陸疫情再度擴張，江蘇省民政廳指出，近日印發《全省民政服務機構疫情防控措施》，要求高風險地區的婚姻登記機關暫停辦理業務。

據中新網引述該《措施》要求，調整婚姻登記業務辦理流程。轄區內有高風險地區的婚姻登記機關暫停辦理業務。轄區內有中風險地區的婚姻登記機關應全面實行預約登記制度，提前告知當事人辦理流程和所需資料，分時段設置合理的登記數量，控制登記總量；暫停結婚頒證、婚姻家庭輔導和「跨區登記」服務。

而所有婚姻登記機關須嚴格落實當事人資訊登記、體溫檢測、口罩防護、健康碼行程碼檢驗等措施。嚴防輸入型感染，承接涉外婚姻登記的婚姻登記機關，應加強對境外重點疫區當事人的體溫檢測和詢問，對不符合防疫政策要求的人員，不予預約和登記，並第一時間向有關部門報告。

此外，該《措施》還針對養老服務機構、兒童福利機構、民政精神衛生福利機構、流浪乞討人員救助管理機構、殯葬管理服務機構、福利彩票銷售網站等，細化26條措施，進行民政服務對象的生命安全與健康。