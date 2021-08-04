疫情期間您快樂嗎？南投基督教醫院指出，根據衛生福利部統計處統計，發現台灣焦慮、壓力相關和其他非精神病的精神疾患，年齡層從10歲到85歲以上都有，憂鬱人口超過百萬人；女性人數高出男性將近一倍，或許某部分表示，現代女性肩負經濟與家庭壓力明顯超出男性。

南投基督教醫院身心科醫師林政曄說，人一生中總會遇到許多不如意的事情，出現心情沮喪或情緒低落的低潮期是種正常反應，同時也是一種警訊。面對疫情造成的生活壓力，很多時候我們太專注於解決生活上的難題，忽略了需要將部分重心放在照顧自己。關照自己可以從營養、運動和規律生活著手。

林政曄指出，我們要選擇健康的原型食物，避免精緻和加工食品，增加各類蔬菜、豆類和堅果的攝取量。運動方面挑選適合自己的運動，例如強度不高但可增加心肺功能的散步或中高強度的間歇性運動等。面對生活或工作壓力下，要先理解到有壓力是正常的現象，適度壓力讓我們有活力前行。

過度的壓力會導致焦慮、煩躁、易怒、無法專心和憂鬱的情緒，此時該如何調適自己的壓力？當發現自己「異常」時，趕緊讓自己先「停」下來，「找」一處自己喜歡的地方坐下來，「緩～慢～反覆呼吸」並「想像」自己全身逐漸處於放鬆狀態，讓自己短暫恢復平靜後再回歸。

林政曄表示，當累積壓力越來越多，憂鬱情緒越來越持續，就有可能進入憂鬱症。憂鬱症讓我們不願意走出去，不跟人互動，越憂鬱就越退縮在家裡、越不願意説和求助。近來疫情肆虐，工作和生活上的轉變使得感到憂鬱的人口逐漸增加，當我們感到憂鬱時，記得要善待自己。

林政曄強調，當面臨自己無法處理且求助無門時，記得尋求專業醫療幫助，可在醫師或心理師面前，說出不敢在家人或朋友面前說的一些事，醫師會了解狀況，聚焦在問題上協助，同時提供相關衛教訊息，若有需要，則可接受一段時間的藥物治療，讓症狀快速緩解，儘早恢復。

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