曾任行政院祕書長的前台灣糖業協會董事長張有惠，遭檢舉在糖協任內，違反規定捐助與他關係密切的公益法人團體，資金流向不明，疑流入私人口袋，疑涉《刑法》背信罪。台北地檢署4日指揮廉政署、調查局台北市調查處兵分4路搜索，約談張有惠、糖協人員、受捐助的團體人士4人。

現年80歲的張有惠，是澳洲格里菲斯大學榮譽博士，擔任過台鋁、台糖公司董事長、糖業協會董事長、並曾任行政院祕書長。

糖業協會是日據期間，原台灣製糖株式會社社長武智直道退休時，捐助20萬元為台灣製糖株式會社員工的福利設施經費，之後成為財團法人台灣糖業協會。由於糖協數十年來累積數十億資產，過去一直被視為台糖高層的「私房錢」。

張有惠在台糖董事長期間變更捐助章程，將糖協由台糖派任董監事規定改為自聘，脫離官方掌控，並將糖協更名為財團法人台灣武智紀念基金會，致使「公產」變為「私產」，外界盛傳他要當萬年糖協董事長，掌控協會數十億元資產。

扁政府曾清查糖協，當時糖協拒絕配合交出董事席次，經濟部因此勒令糖協解散，剩餘資產清算後資產收歸國庫，台糖與糖打官司爭產訴訟10多年。

調查局及廉政署分別接獲檢舉，指張有惠擔任糖協（武智基金會）董事長期間，利用公益捐助名義，長期捐助給受糖協監督的某財團法人公益團體，捐助過程有問題。

檢舉指稱，張有惠明知捐助過程違反糖協內部規定，且受捐助的團體內部人疑有與張關係密切，仍指示糖協撥款捐助，資金流向不明，疑似作為私人用途，涉嫌背信。

調查局、廉政署報請台北地檢署指揮偵辦，北檢認時機成熟，4日針對張有惠等人發動搜索約談。據了解，張有惠否認犯罪，廉調正漏夜偵訊釐清。