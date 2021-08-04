交通部航港局表示，受到盧碧颱風影響，今日海運共有5條航線、26航次停航；明日則有4條航線、32航次停航。

航港局指出，今日停駛有基隆－馬祖停航1航次、高雄－馬公停航1航次、台南將軍漁港－澎湖東吉漁港停航2航次；東港－小琉球開航6航次、停航20航次；鹽埔－小琉球停航2航次、停航2航次。

預估8月5日共有4航線，計32航次停航，包括基隆－馬祖、鹽埔－小琉球、高雄－馬公、東港－小琉球全部停航。

交通部民用航空局則統計，截至今晚6時，國內線取消3架次、延誤1架次，國際暨兩岸航線未受影響。

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