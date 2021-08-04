高端疫苗爭議延燒，台北市長柯文哲妻子陳佩琪4日在臉書PO文直言，柯文哲已氣到講不出話，且也有很多人警告她不可講高端怎樣，因評論高端可能招致不同等級的罪名，像是唱衰台灣，就沒台灣價值，或是講高端等同攻擊政府，更嚴重的會質疑她是XX的同路人，要她滾回去打XX等等。

陳佩琪表示，柯已氣到講不出話，或許是醫生背景的人才會有此情緒，大多數學者爭執的層面大概有2項，一是疫苗沒得到國際認證，因沒三期或三期的期中報告，另一爭議點是台灣目前的環境和國外現有的疫苗，有需要現在做這種緊急授權嗎？

陳佩琪說，柯想表達的是沒三期試驗的疫苗，不知保護力和預防重症的能力，現在讓民眾施打有疑慮，另外對抗變種病毒的效力也不詳， 若台灣大量施打高端， 萬一防護力不好，到時Delta印度變種病毒入侵，這些人抗體防護力不佳，可能會變台灣防疫的破口。

她說，身體和健康是自己的，依病人自主權法，病人有選擇自己要打什麼疫苗的權力，況且現在網路資訊如此發達， 想打什麼，自己決定就好，學者的正反意見，可供民眾參考，疫苗論戰是科學問題，不須為此扣人罪名。

陳佩琪也說，看診久了，也知道民眾worry（擔心）所在，他們最關心是否有副作用問題，而醫護最關心的是打疫苗後哪種保護力最好，於是出現混打的討論，只要是疫苗就有一定比例的副作用，有些副作用是嚴重的，但沒遇到的人是零，有遇到的人就是百分百，得自己承受， 但無論如何，打疫苗的真正目的是為獲得高保護力。