衛福部今宣布，高端疫苗首批26萬5528劑完成檢驗封緘，但比起AZ、莫德納、BNT都有明確的保護力數據，唯獨高端疫苗缺乏「安全性及保護力效果」數字，指揮官陳時中坦言，「沒做三期臨床試驗，所以沒有相關資料。」民眾黨批評，一支保護力未明的疫苗，蔡政府罔顧科學專業護航到底，甚至要在二期試驗未完全解盲的階段就施打在國人身上，完全是拿國人健康當賭注。

民眾黨指出，不管全球首創以以免疫橋接取代三期試驗的緊急使用授權（EUA）審查方式，或者二期未完全解盲就發給EUA，在有其他國際疫苗可選擇的情況下堅持給予「緊急」使用授權，甚至未過EUA就先量產送驗，執政黨作為，目的就是要早日讓「保護力未明」的高端疫苗早日上路。

民眾黨質疑，高端疫苗不僅因沒做三期而無保護力數據，就連二期試驗都得等到10月才能完全解盲，蔡政府堅持為國人施打一支保護力未明、二期未解盲、三期未做的疫苗，根本是拿全體國人當高端疫苗的白老鼠，陳時中你忍心嗎？

民眾黨表示，人民最迫切是想打到疫苗，高端疫苗納入公費施打後，中央流行疫情指揮中心一日三改預約平台，為的就是讓民眾能勾選高端疫苗，不過，根據指揮中心統劑疫苗意願登記，「非高端不打」的僅有17.3萬人，佔整體1.41％。顯示國人對於「保護力未明」的高端疫苗信心根本不足。