疾管署日前提BNT疫苗專案輸入許可，同時申請擴增滿12歲學生為使用對象，疾管署官網今天公布，BNT疫苗確定開放年齡12歲以上接種，學生終於有疫苗可打，校園接種有譜。

BNT疫苗是目前唯一青少年可打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會專案採購各500萬劑BNT疫苗，最快9月底後可依序送抵台灣捐贈國人使用。昨天下午將簽核公文通過BNT疫苗的EUA，讓疫苗製造與輸台的排程較順利。

據衛福部疾管署官方網站COVID-19疫苗專區「疫苗簡介」，針對BNT疫苗介紹8月4日更新內容，目前依據疫苗仿單的適用接種年齡為12歲以上，並依國際最新資訊滾動式調整。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天接受媒體聯訪時表示，據3日收到的食藥署公文指出，同意疾管署申請BNT疫苗專案輸入一案，適用年齡為12歲以上者，接種劑量為0.3mL，接種劑次為2劑，目前依衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議接種間隔為至少28天。

外界關心BNT疫苗何時到貨，指揮中心指揮官陳時中今天在疫情記者會上表示，疫苗進貨時程無法掌握，何時到貨也沒把握，為讓鴻海、台積電與慈濟有購買契約，故把相關程序盡快完備，簽核EUA讓疫苗製造與輸入排程更順利。

至於BNT疫苗到貨後，校園接種是否由學校為願意接種的學生統一造冊、施打，指揮中心已著手規劃COVID-19公費疫苗預約平台批次預約等功能，以便因應未來校園接種，但陳時中也提到，若接種對象屬於單一團體，仍傾向按照原規定在預約系統平台操作，方便統計分配。