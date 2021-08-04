萊恩雷諾斯從電玩中的陪襯角色，一躍而成拯救世界的英雄。（迪士尼提供）

萊恩雷諾斯（右）在片中和茱蒂康默一起展開冒險。（迪士尼提供）

萊恩雷諾斯拿著手機與導演和同片演員自拍。（迪士尼提供）

電影《脫稿玩家》將在12日在台上映，「死侍」萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）在片中飾演遊戲世界中的C咖陪襯角色，任何驚爆場面都不為所動，仍維持一號表情。被問起保持淡定是否也是種演技挑戰？身為3個孩子老爸的他開玩笑說道：「其實我女兒都有噴火器，所以基本上我很能承受那種干擾，即使整棟樓失火了，我還是能一樣專注！」一番胡謅惹得眾人大笑。

該片描述萊恩飾演的平凡上班族「蓋伊」，有天發現自己其實是暴力電玩的背景角色，碰到茱蒂康默（Jodie Comer）飾演的玩家後展開冒險，一躍而成拯救遊戲世界的英雄。他提到自己所愛的經典片《無為而治》，是幫助他建構角色的立足點，並形容：「就像片中的敵人所說，我的角色猶如心智年齡4歲的成人那樣天真無害，不過透過嶄新的眼光探索一切，真的很有趣。」

電影3日在紐約舉辦首映會及全球線上記者會，除了主角兼共同監製的萊恩雷諾斯外，導演尚恩李維（Shawn Levy）、茱蒂康默、塔伊加維迪提（Taika Waititi）等人也大聊幕後花絮。談到天后瑪麗亞凱莉的西洋經典曲〈夢幻〉，意外貫穿整部片，導演透露這也是萊恩的神來一筆，萊恩說：「本來我們打算用外野合唱團的〈你的愛〉，但草稿在收尾的時候發現這首歌不太合適，突然間，瑪麗亞凱莉的歌在我腦中一閃而過，像引擎一樣推進電影進度。」

至於和他對手戲最多的艾美獎戲后茱蒂，萊恩憶起第一次見到對方試鏡時，宛如看到梅莉史翠普首次演電影，直誇她擁有「史詩級」演技，「我永遠不會忘記這個神奇時刻！」茱蒂則形容：「萊恩是世界上最好玩的人了，當我知道主要都是跟他演出，還要跟他搭檔簡直太可怕！」電影中也埋藏許多驚喜彩蛋，演員之一的烏特卡什（Utkarsh Ambudkar）就把一切歸功於萊恩的好人緣，他努力不爆雷地說道：「片中包括星際大戰、漫威，還有很多電玩的彩蛋，真的很酷又好玩，絕對會讓影迷興奮到從椅子上跳起來尖叫！」

不同於漫畫改編的超級英雄夯片，《脫稿玩家》是難得一見的原創電影，在後疫情時代上映，導演尚恩李維也鼓勵觀眾進戲院欣賞大銀幕，「我們活在有串流媒體的世界，不過製作《脫稿玩家》的目標，就是帶給觀眾體驗集體喜悅，這跟在家沙發上看片比起來，大家一起黑暗中觀影的感受很不同，會有一種共鳴能量。我認為，電影在大銀幕上表現得恰到好處。」《脫稿玩家》8月12日搶先全美在台上映。