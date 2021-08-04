彰化縣長王惠美 、衛生局長葉彥伯表示，彰化持續留住嘉玲，目前50歲以上總接種率55.84％。（吳敏菁攝）

中元普渡開放指引。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

中元普渡開放指引。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化持續留住嘉玲，50歲以上總接種率55.84％。COVID-19公費疫苗預約平台重新開放第五輪預約接種莫德納疫苗，因為上一波沒有簡訊通知也能預約，縣長王惠美提醒，明天時間到了，就先上網試看看。對於民眾反應住院陪病得自費篩檢PCR，費用太高，衛生局長葉彥伯表示會向中央將反應地方心聲。

王惠美表示，第五輪預約接種對象為已接種第一劑莫德納、且於8／11前已間隔滿28天之第1至3類對象、孕婦，可接種第二劑；或是7／19中午12點前已意願登記莫德納，且為65歲以上長者及55歲以上第九類對象，可接種第一劑，開打日為8／13至8／14。

國、私立高中教職員疫苗施打規劃，已依教育部規定系統造冊，包含學校在職的專任、兼任教職員工、校內工作人員。第一批次1773人於8／6施打，第二批次疫苗將視中央撥交後，由學校通知安排施打。

王惠美也宣布中元普渡降級鬆綁新指引，不開放中元普渡福宴、平安宴及流水席。已登記寺廟、宗教財團法人得另提報防疫計畫，並經主管機關同意者，可放寬室內最多100人、室外最多500人。另如放水燈、主普壇等，應另提防疫計畫報經地方政府同意後方得辦理。

至於不少民眾反映，住院第二位以上陪病者，得自費篩檢PCR，不少到外縣市就醫的家屬反應，被收取5000至7000元費用，且3天就要採檢一次，對於不得不接受手術住院的家庭負擔太大，建議採用快篩或修正補助費用。

衛生局長葉彥伯說，6月26日中央宣布衛生福利部各縣市部立醫院PCR自費篩檢一律3500元，彰化縣衛生局已發文縣內醫院比照標準，若有高收可以反應，由於成本高，確實不便宜，會將地方的心聲反應給中央。