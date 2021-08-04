帶著台灣首面羽球金牌回國，「黃金男雙」組合王齊麟／李洋在4日光榮返台，王齊麟笑著說：「這面金牌算是回贈李洋的一個禮物，很高興我們做到了。」

今年年初「麟洋配」在BWF超級1000的泰國公開賽兩站賽事中都封王，讓1月18日生日的王齊麟收下最棒的生日禮物，王齊麟說：「這次奧運出發前剛好李洋的生日也快到了，我就希望能夠回報他一個禮物，很高興我們做到了。」

能夠奪下這面金牌，王齊麟感謝體育署、中華奧會、羽球協會、國訓中心、北市大及土銀全心全意支持，讓他們無後顧之憂才能有這樣亮眼成績，李洋則說：「會繼續發揮運動員本質，讓徬徨的運動員有更堅定的動力，知道台灣運動員是能在國際賽場上發光發熱的。」

而今天羽球隊返台，總統府為彰顯政府對選手們的慶賀，特別下令空軍派遣4架幻象二千戰機起飛迎接伴飛，並在華航班機左右側發射熱焰彈慶賀，戴資穎、周天成、麟洋配、王子維等人都在飛機上用手機記錄下這難得的一刻。

看到軍機伴飛，李洋直呼驚喜，王齊麟則表示，很謝謝總統給我們這麼大榮耀，迎接我們回來，第一次看到軍機伴飛覺得很酷、很炫、很開心。周天成則笑說：「感覺每一顆（熱焰彈）都好貴的感覺，謝謝政府讓我們感覺被尊重，我也會更加努力，把榮耀帶給台灣。」

李洋（左起）、戴資穎、王齊麟4日返抵國門。（陳麒全攝）

戴資穎。（陳麒全攝）