澳門一家四口確診Delta變種病毒，研判源頭為曾到西安交流的12歲女兒，且與南京疫情相關。令當地逾一年「零本土確診」中斷。澳門政府宣布5日起，電影院、美容院、健身房、酒吧等娛樂場所須關閉。同時，該確診12歲女學生的同房密切接觸者前日抵香港，今病毒檢測暫呈陰性。

確診一家四口中，曾跟隨濠江學校舞蹈團上月中到西安參加交流的12歲女兒疑是源頭。女童所乘坐的珠海往西安航班，之前是由南京飛往珠海，機上有2人其後確診，2人與女生的座位屬同一排。懷疑在機上染疫。確診家庭72名密切接觸者第一次核酸檢測全部屬陰性。澳門特首賀一誠表示，希望澳門可在14天內控制疫情。

澳門衛生局局長羅奕龍今指出，基本確定該家庭聚集性疫情，與南京疫情相關，確診家庭72名密切接觸者第一次核酸檢測全部屬陰性，328人次密切接觸者亦分批完成檢測結果，暫未發現陽性個案。收治醫院指出，父母出現輕度肺炎，哥哥和妹妹情況穩定。

賀一誠還透露西安交流團的女學生，同團只有20名學生正在澳門，其他10多名團員目前在大陸各地，包括香港。已經通知各地政府。港府已接獲通報，與確診女生同房的一名13歲女同學2日抵港，列為密切接觸者，並送往檢疫，今檢測暫時呈陰性。

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