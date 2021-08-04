第一銀行捐贈自動測溫除菌門、隔離衣，與雲林縣虎尾鎮若瑟醫院並肩抗疫。（若瑟醫院提供／張朝欣雲林傳真）

第一銀行及第一銀行文教基金會幫助醫院防疫第1線把關，4日捐贈雲林縣虎尾鎮若瑟醫院2座「UVC自動測溫除菌門」，由第一銀行虎尾分行經理梁義瑛代表出席，若瑟醫院院長李聰明代表接受並回贈感謝狀，感謝企業送愛增加防疫醫療量能。

為守護前線醫護人員及民眾健康，第一銀行以實際行動為醫護人員加油打氣，捐贈天主教若瑟醫院2座UVC自動測溫除菌門，以及1250件隔離衣，第一銀行表示，希望透過捐贈防疫相關設備，讓醫院更無後顧之憂的執行防疫醫療工作。

2台「UVC自動測溫除菌門」具有人體溫度檢測及UVC紫外線除菌功能，可在2至3秒內針對人體進行全方位除菌，除菌率高達9成，提供經常出入醫院的醫護人員及病患最基本且重要的防護措施。

李聰明說，非常感謝第一銀行對若瑟醫院的支持與幫助，這2座UVC自動測溫除菌門將會放置於醫院大門以及急診門口，讓大家進出醫院時都能在第1時間進行消毒及體溫監測。雖然近期疫情已降至2級警戒，但醫院的防疫措施仍需上緊發條，希望民眾持續配合各項防疫管制，守護彼此健康。

院方指出，據統計全球新冠肺炎疫情已有1.96億人口感染，近420萬人喪失寶貴生命。若瑟醫院作為雲林縣指定的專責醫院，除了落實完善防疫管理，並嚴加因應每日不同的疫情發展，感謝第一銀行陪伴若瑟醫院走過這條漫長的防疫之路。