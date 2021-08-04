康寧街第二期拓寬工程將拓寬為雙向各2車道道路，且人行道、排水、植栽及架空纜線下地也將一併加以改善。（新北市工務局提供）

國道1號汐止交流道增設南下入口匝道預計於今年8月動工，為讓日後銜接匝道的動線更加順暢，新北市政府繼拓寬汐止康寧街一期後，於7月底展開第二期拓寬工程，工務局長詹榮鋒今（4）日到場視察，指示施工單位務必如期完工，紓解汐止地區交通壅塞問題，提供居民便捷的通行環境。

汐止地區人口已超過20萬人，經常發生交通壅塞情形，新北市政府向交通部高速公路局爭取「國道1號汐止交流道增設南下入口匝道」改善計畫，為符合高速公路增設及改善交流道設置原則，於去年底完成匝道出入口康寧街第一期拓寬工程，將康寧街751巷至連峰街原有10米道路拓寬成14米，雙向各配置2個車道，讓地方聯絡道有足夠容量。

養工處指出，即將動工的康寧街第二期拓寬工程，將目前僅有雙向單一車道的康寧街747號至541巷，拓寬為雙向各2車道，且人行道、排水、植栽及架空纜線下地也一併加以改善，使整體道路不僅容量充足，人行環境也更完善。第二期工程總經費8600餘萬元，其中內政部營建署補助4000萬元左右，市府自籌4500餘萬元。

養工處表示，康寧街拓寬後，將與高公局即將動工的國道匝道增設工程及新工處正施作的同興路地下道工程相互串連，健全汐止地區交通路網，同時希望藉由地方與中央攜手合作，打造宜居便捷的生活環境。