《翻滾吧！男人》記錄李智凱爭取奧運資格之心路歷程。(Giloo紀實影音提供)

「鞍馬王子」李智凱奪下台灣體操史上第1面奧運獎牌，他年幼因筋骨軟Q，而被挖掘加入體操隊，一練就到了現在，過程陸續經導演林育賢拍攝為《翻滾吧！男孩》及《翻滾吧！男人》，Giloo紀實影音平台也因應東京奧運盛事，開放紀錄片限時免費熱映，讓人一睹體操選手成長之路。

李智凱來自宜蘭縣羅東鎮，幼稚園時就展現靈活筋骨，軟Q到能將自己裝進小垃圾桶裡。因媽媽在菜市場工作，綽號又稱「菜市場凱」，菜市場也是他放學後的遊樂場，他會表演倒立、後翻等體操所學，逗得菜市場叔叔阿姨樂不可支，紛紛送上點心飲料，為晚餐加菜。

李智凱日前凱旋歸台，面對合照、直播，落落大方又自信。但《翻滾吧！男孩》中年僅9歲的李智凱，當時面對鏡頭訪問仍有些靦腆，不時就躲在大人身後，但當林育賢詢問菜市場攤商「他平常就這麼害羞嗎？」攤商卻笑回「哪有可能！」

鏡頭前害羞，但與同為練習體操的好友黃克強一起入鏡，小小的菜市場凱卻又能自在嬉鬧起來，童言童語的說，體操上「這一個(黃克強)比我厲害！」兩人同為自幼練習體操的夥伴，《翻滾吧！男人》說的也正是他們長大後繼續於體操上結伴、較勁的故事，並敘說長大後的李智凱和教練林育信，為取得奧運參賽資格如何打拚，又如何因傷勢影響而受挫。

除《翻滾吧！》系列外，響應東奧帶起的運動熱潮，Giloo也選映了如摔角、超馬等不同類型的6部運動紀錄片，如描述四川一名拳擊教練與2名年輕徒弟間的故事、曾獲金馬獎最佳紀錄片的《千錘百鍊》，記錄超馬選手陳彥博奪冠之路的《出發》，均供大眾限時免費觀賞，見證運動員鍛鍊肉身、淬鍊心智的路程。