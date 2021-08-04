《自殺突擊隊：集結》導演詹姆斯岡恩(左)與瑪格羅比日前出席首映會。（華納兄弟提供）

《自殺突擊隊：集結》將在明（5日）全台上映，導演詹姆斯岡恩重新定義超級英雄爽片，將一群犯罪份子的罪行變成一場高潮迭起的刺激冒險，片中每個角色都會遇到真正的危險，主要角色可能都會死，甚至連觀眾也可能會笑得要死，並會對有多少角色無法活到最後而感到驚訝。

在《自殺突擊隊：集結》中，導演詹姆斯岡恩就像惡名昭彰的阿曼達華勒一樣，是任務的幕後主腦，他挑出一群默默無名、被人遺忘的角色，組成他的超級反派夢幻團隊，完成拯救世界的任務。導演詹姆斯岡恩在創作期間擁有完全的自由，從一開始就不對誰死誰活訂下規則，沒有任何一位成員是真正安全的。他透露：「片商有跟我說，想殺死哪個角色都沒關係，我也的確決定生死決定得很開心。」

【自殺突擊隊：集結】幕後花絮：自殺任務篇

導演詹姆斯岡恩日前也率領瑪格羅比、席維斯史特龍、喬爾金納曼、傑寇特尼、約翰西南等主演帥氣亮相《自殺突擊隊：集結》洛杉磯首映會。在本片回歸的哈莉奎茵（瑪格羅比飾）是導演詹姆斯岡恩最喜歡的漫畫角色之一，他想要藉此重新詮釋這個角色，但他也笑說：「很多人認為我會將哈莉殺死，但誰知道呢？」

導演詹姆斯岡恩對於他的「自殺突擊隊」有著清楚的想法，即使每個角色本身都是出了名的超級反派，他還是能使他們每個人都滿懷贖罪的意念，讓觀眾喜歡上他們糟糕的特質，直到他們一個一個以某種令人不舒服、卻又非常好笑的方式死去為止。