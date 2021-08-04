日本名古屋市長河村隆之今天接見獲東奧女壘金牌的20歲投手後藤希友時，竟拉下口罩大口咬奧運金牌，引發網友批評太失禮，應該換新獎牌給選手，還有民眾致電市政府表達不滿。

日本朝日新聞報導，後藤看到自己的金牌被河村大口咬下時，先是露出吃驚的表情，後來才投以笑臉。

不過，河村咬金牌的行為，讓許多民眾打電話到市政府表達不滿；日本社群網站上也出現不少批評聲音。

河村在接見時由後藤協助將金牌掛在自己脖子上，就在說了「蠻重的」後，突然拉下口罩大口咬金牌。

中日新聞報導，名古屋市出身的後藤今天前往名古屋市政府，向市長河村報告奪得金牌。

就在媒體報導河村咬金牌的畫面等後，推特相繼出現「明明是這麼重要的金牌，對選手也太失禮了」、「太不知輕重了」、「（河村）真的應該道歉」、「希望能換一面新的金牌」、「有這樣的市長，名古屋真可憐」、「看了真想吐」等批評。