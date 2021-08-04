王子維（右）與教練欒勁。（陳麒全攝）

台灣「羽球王子」王子維首度登上奧運舞台雖然僅止步男單16強，但他仍收穫滿滿，希望在之後的國際賽場上能拿下更好的成績，結束這次奧運征戰後，他笑說現在最想念的就是媽媽的家常菜，希望能夠在結束隔離後能早日吃到「媽媽的味道」。

王子維這次在小組賽連贏2場順利挺進16強，但在爭奪8強門票時不敵後來奪金的丹麥好手安賽龍，王子維坦言，16強賽落敗後心情難免難過，因為自己的目標是奪牌，但他也期許自己要更努力，明年亞運、下屆巴黎奧運能有更好的成績。

王子維表示，這次參加比賽從小組賽出線是基本目標，本來想在16強突破，但沒能成功，但那場比賽讓他學到很好的經驗。而王子維的教練欒勁則說：「雖然子維這次沒有奪牌，但從他第一次參賽來說，可以吸收到很多寶貴經驗，對下屆巴黎奧運是有很正面的啟示，希望他下屆奧運能有更多作為。」

之前為了防疫，備戰奧運的國手們都必須要留在國訓中心裡，也讓國手們許久未能回家，現在結束奧運任務，在結束隔離後國手們也終於能夠回家與家人團聚，王子維就說：「現在最想念我媽媽的家常菜，出國前很長一段時間都在國訓，很久沒回家，所以最想念媽媽的味道。」