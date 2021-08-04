55歲常在艋舺公園活動的吳姓街友，日前經朋友介紹，前往宜蘭打零工，日前他在當地接受肺炎快篩，但因不知規定，採完之後就逕行回台北，等醫護發現他呈陽性時已找不到人，北市警方緊急追查，3日下午在新北市淡水找到人，所幸吳經PCR檢測後呈現陰性反應。

北市警方獲報，常在艋舺公園活動的吳姓街友，日前到宜蘭打零工，並接受快篩檢測，吳不了解受測後，必需在原地等候結果，反而自行離去，不久後便搭車回到萬華。

醫護人員後來採得陽性反應，卻已聯絡不上吳，隨即向上反應，北市警方獲報後前往艋舺公園找人，但認識吳的街友表示前天有出現，這一陣子又不知跑去哪。

警方積極追查，3日得知他又跑到淡水找朋友，經輾轉訪查，下午終於在淡水找到吳，警方全程不敢大意，穿著防護衣、防護罩層層隔離，將吳帶往附近的淡水馬偺醫院進行PCR檢驗。

吳這幾天在宜蘭、雙北趴趴走，接觸超過百人，後來檢驗呈現陰性，結束一場虛驚。