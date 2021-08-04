國民黨市議員羅廷瑋強調，市府應協助建構線上購物平台，不必出門買菜群聚，攤商也能化危機為轉機。（盧金足攝）

疫情重創各行各業，市議員4日向市府建議發行專屬台中市的「振興消費券」，促進市民消費，幫助店家、攤商度過難關，經發局表示，正研議是否發行台中版消費券，8月底先推出3個月的購物節，外溢效果創造民營店家更多利潤，帶動後疫情經濟發展。

民進黨市議員黃守達表示，疫情造成很多行業蕭條，台中市應參考中央去年發行的「動滋券」、「藝FUN券」、「農游券」等模式，發行百元以上面額振興消費券，讓市民上網登記抽券，指定消費場域，將消費力帶進市場、夜市、商圈等。

黃守達指出，市府去年3月為振興商圈，推出大商圈店家買滿200元贈送20元商圈消費券活動，花費預算580萬元，當時多數店家認為該消費券聊勝於無，民眾多不知有此活動，對商圈生意幫助有限。

他以桃園市為例，今年度發行面額200元的「好市券」，持桃園市民卡市民就能憑卡上網登記抽籤，第一波發行後業績成長二至三成，台中搭配購物節APP，加強行動支付推廣。

國民黨市議員羅廷瑋強調，公有市場由建國市場先建置網路購物平台，籲市府協助推廣，許多賣菜賣肉業者開始網路接單外送產品，建構線上購物平台，不必出門買菜群聚，攤商也能化危機為轉機。

經發局長張峯源表示，市府8月底推出為期3個月的台中購物節，開發民營店家更多商機，購物節可搭配中央振興5倍券政策，擴大振興力度，消費動能導入商圈及夜市，民眾消費登錄發票，有機會抽現金、抽豪宅，是否要發行台中版的消費券將再開會討論。

經發局指出，今年購物節因應疫情，延續去年線上線下同步策略，與商圈及夜市合作舉辦實體行銷提升在地經濟，去年創造龐大業績的線上促銷，媒合電商平台拓展多元販售管道，市長盧秀燕會化身最強推銷員，增加台中特色商品全國曝光度。