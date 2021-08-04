中央氣象局持續發布輕度颱風盧碧的海上颱風警報，氣象局預測，盧碧明(5日)將登陸福建、廣東交界處，雖然進入陸地後，強度會有減弱的趨勢，但可能會以熱帶性低氣壓程度接近金馬地區，因此威脅性不會就此減低；預計周四至周六中南部將持續有豪大雨，北部受影響時間較晚，約在周六至下周日。明天下半天到周六上半天，是盧碧颱風最接近金門、馬祖、澎湖的時候，民眾須留意強風及降雨。

盧碧颱風海警發布 3地區周五風強雨驟！氣象局最新說明｜2021.08.04

氣象局已於今(4日)下午14:30發布盧碧颱風的海上警報，盧碧預計先向東北，再轉偏北的方向前進，於明(5日)登陸福建、廣東交界處，進入陸地後，將以偏北，再轉東北的方向移動。颱風登陸陸地後，強度會有減弱的趨勢，因此它可能會以熱帶性低氣壓程度接近金馬地區。

輕度颱風盧碧4日17時的中心位置在鵝鑾鼻的西方約490公里的海面上，以每小時13轉10公里速度，向北北東轉北進行。(圖/氣象局)

氣象局強調，颱風的威脅性並不會就此減低，加上盧碧颱風對流較強的區域多位於颱風中心南側，此處同時也是大低壓帶裡，西南風最強盛的區，因此颱風北移過程，將引導大低壓帶南側的西南風及旺盛水氣往中南部輸送，因此金門、馬祖須嚴防強風豪雨的直接威脅，西南風加上外圍環流，將帶給中南部持續多日的豪大雨。

氣象局預測，盧碧颱風周四至周六影響澎湖、金門、馬祖、中部和南部地區，將有強風豪雨。(圖/氣象局)

明(5日)颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨；中南部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，金門、澎湖風雨漸增。

4至5日定量降水預報。(圖/氣象局)

周五、周六(8/6- 7)颱風接近、影響逐漸明顯，金馬澎風雨劇烈，中南部風雨強勁、持續降雨，北部風雨漸增，周日父親節(8/8)颱風逐漸通過北部海面，整體而言西半部天氣仍持續不穩定。