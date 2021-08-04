于子育近日作客吳小帽主持的Podcast、Youtube節目《Wow靠！有事嗎》，分享差點跟邱澤拍「吻戲」的經驗，以及剛出道在大批媒體面前被宣傳臭罵的往事。
1998年以「錦繡二重唱」出道的于子育，名字從秀琴、琇琴改到現在的「于子育」，她說這個名字讓她在戲劇界以新人的姿態出發，很喜歡、也希望大家連名帶姓叫她「于子育」。51歲的她未婚，但已經演了16年的媽媽角色，雖然她知道角色與真實人生區別，所以很樂於演媽媽，但還是遺憾少了拍吻戲的機會，唯一的吻戲對象是郭子乾。
她今年在《她們創業的那些鳥事》中演邱澤的媽，兩人過去在公視人生劇展合作過，他演她夢中的王子，讓她幾乎有機會一親芳澤，可惜差了臨門一嘴。她在節目中跟各大戲劇喊話，可以找她演老少配、姐弟戀，而且最好是「我不要，但對方一定要我」的那種。
她在戲劇圈努力多年終於被肯定，不想結婚的她說生活與工作已經很充實，「很多年輕人追我，有小10幾歲的，也有差20歲的，對方說他沒問題，但我沒時間」。今、明兩天中午12：00上線的《Wow靠！有事嗎》，于子育還分享了不少自己超ㄎㄧㄤ 的糗事，于子育新作《俗女養成記2》也將在本週日上檔。
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