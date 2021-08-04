何姓男子考上國安局，受訓期間卻因故遭「廢止受訓」，何竟上網PO文「國安訓練 考試史上最黑暗」，直接在PTT寫出國安局同學、長官的職銜、化名，將國安局官員身分曝光，台北地檢署4日指揮調查局新北市調處搜索並拘提何男到案，全案依違反《國家情報工作法》洩密罪偵辦，由於何男自認他伸張個人權益沒有錯，拒絕接受訊問，將向法院聲請提審，檢方聲請羈押禁見。

據了解，另名周姓女子因成績不及格遭國安局退訓，上PTT公務員板，揭露訓練主官等人的姓名、化名、職級，被士林地檢署起訴，而這次爆料國安局官員身分遭約談的何男，正巧是周女同梯同學。

檢調獲報，39歲的何男，是台大化工系畢業，2018年考上國安局受訓，僅半年就被退訓，他提訴願、行政訴訟遭駁回，2019年開始以暱稱「瘋狂飢渴男的就好」，在PTT國考版po新得文，標題「國安訓練 考試史上最黑暗」，告訴要準備要到國安局受訓的學弟妹，「不要接受家庭訪問，那只是在查看你有沒有背景，好不好欺負」，「受傷、身體不舒服不用請假，你在營就不算是曠課」，「訓練一天就是8小時，多加的都算是違法」等10大建議。

但何男po文中還全文照登自己因不服遭退訓，提出的訴願聲請和補充理由書，裡面洋洋灑灑寫到多名曾接觸過的訓練長官及同學姓名、化名、官階、職掌，涉嫌違反 《國家情報工作法》，因此遭檢調搜索約談。