台中市議員何文海4日在質詢時指出，受疫情影響有更多的外送員加入，卻無相關工會可加勞健保，必須自己加保意外險，不符合現代社會對於勞工友善的態度，市府勞工局表示，將邀集市府相關權責單位及相關領域專家委員，舉行台中市外送平台業者管理自治條例研商實體會議。

何文海表示，台灣為法治國家，應該盡量不去介入私人契約關係，但因外送員無足夠力量組成工會，外送員與平台間到底是僱傭或承攬，尚未形成共識與見解。

他建議行政機關可參考保險業作法，規定外送平台與外送員的契約須先經行政機關審核，才能起保護效果。

何文海說，外送員與平台間的爭議接連不斷，從平台將每單價格不斷下修，讓外送員面臨愈來愈苛刻的工作待遇外，外送員在薪資待遇上完全沒有話語權，要求台中市政府相關部門應該承擔部分工會功能，保障外送人員基本勞工權益。

勞工局表示，依照勞動部訂的勞動契約認定指導原則，包含人格從屬、經濟從屬、組織從屬等25項認定原則，如外送員與公司屬僱傭關係，將由公司為外送員投保勞工保險；若外送員與公司屬承攬關係。

且外送員實際於台中市從事外送工作，外送員可加入台中市現有外送相關職業工會，透過工會投保勞工保險，如遇有勞資爭議，可先向所屬工會或台中市外送平台服務產業工會反映，也可向勞工局申請勞資爭議調解。

針對防疫期間，外送人員的健康保障，勞動部訂定「食品外送平台之外送員(取送餐)防疫重點事項」，包括外送員取送餐時應戴口罩、優先採用「無接觸取送餐」服務，儘量不與消費者接觸，並鼓勵消費者採線上付款機制或措施，並加強外送員個人健康自主管理，例如勤洗手、早晚量測體溫，如有發燒、呼吸道感染或其它咳嗽、腹瀉、嗅味覺喪失等不適症狀，應立即就醫，回報業者，並停止送餐。

另為保障台中外送人員、市民及管理外送平台業者權益，勞工局將邀集市府相關權責單位及相關領域專家委員，召開台中市外送平台業者管理自治條例研商實體會議。

市府表示，台中目前現有外送相關工會有台中市外送平台服務產業工會、台中市外送人員職業工會、台中市食品雜貨運送職業工會、台中市陸上運輸服務人員職業工會、大台中陸上運輸服務人員職業工會、台中市機車貨物運送職業工會、台中市農產品運送工職業工會等多個工會。