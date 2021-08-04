消防局檢測蒸氣排出設備之風速。(讀者提供／劉秀芬台南傳真)

南科園區產能每年逐漸提升，園區內及周邊地區之物流儲存倉庫吞吐量，特別是製程所需之公共危險物品原料亦隨之大增，台南市政府消防局第4大隊因應國內外倉儲大火，超前布署規畫倉儲物流專案檢查勤務，至園區倉儲公司針對公共危險物品及消防安全設備進行專案檢查。

消防局第4大隊大隊長陳博文今日親自帶隊檢查，消防同仁仔細測量保留空地之長度，測量危險液體揮發蒸氣排出設備之風速，以及檢查危險物品存放量有無超過申請核可的數量。

陳博文表示，南科園區是全球科技產業心臟地帶之一，公共危險物品場所一旦發生事故，致災程度與波及範圍更甚加劇，損失將難以估計，業者對於自身公共危險物品場所的安全管理、定期自主檢查及消防安全設備維護保養，更應落實執行，刻不容緩，使致災風險消弭於無形。

消防局長李明峯亦表示，公共危險物品的安全管理觀念也應落實於民眾日常生活中，例如防疫酒精切勿屯積，使用完畢後應蓋緊勿使揮發逸散，空瓶液體應清理乾淨勿使殘留。另外，廠方應落實消防防災計畫、強化公共危險物品場所安全管理制度，以減少災害發生機率、保障市民生命財產安全。