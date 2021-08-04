《大井頭畫海報：顏振發與電影手繪看板》新書發表，右為顏振發，左為作者王振愷。（曹婷婷攝）

疫情從去年延燒至今，全台已有5家二輪戲院熄燈，台南知名全美戲院邁入70歲，今年首度拉下鐵門暫停營業3個月，隨疫情趨緩，本周五重新開張，今發表新書《大井頭畫海報：顏振發與電影手繪看板》，闡述國寶級電影看板畫師50年職人生涯，全美戲院經理吳俊誠也揪赤嵌朋派商圈店家推澎湃禮包，「戲院要活下去，自救也幫助商圈店家，大家一起拚搏。」

全美戲院經理吳俊誠說，其實從去年疫情以來，顧客就只剩2成，生意一直很不好，迎接後疫情時代，6日「重新開幕」象徵重新出發，戲院也要闢一條活路，可以是年輕人表演舞台、創作場域，也可以是產品發表會場地，現在也與podcast合作，讓人走進戲院錄製節目。

他說，接下來，全美戲院還將串聯赤嵌朋派商圈，推出一系列開幕優惠活動以及赤嵌萬神尚朋派禮包，邀請民眾看完電影之餘，也到周邊店家走逛，「希望來全美的民眾、遊客，也能帶動商家生意，把全美的經濟效益外擴！」

周五開幕當天邀請末廣町女僕咖啡館帶來開場表演；民眾須於11點40分前購票入場，12點營運開場，下午1點播映電影本屆奧斯卡最佳動畫影片《靈魂急轉彎》與《湯姆貓與傑利鼠》2片同映。

不知道，因應防疫規定，原本戲院位置多達339個，現在，全場只限定99人入場，以梅花座欣賞電影，後續將視疫情解封情況再做調整。

台南市長黃偉哲今天也特地到場見證全美戲院重新開張，和以顏振發為主角的新書發表。他說，顏振發老師的電影看板見證台灣電影產業，顏振發老師新書發表對台灣電影文化史來說是段重要的歷程，要特別感謝《大井頭畫海報：顏振發與電影手繪看板》作者王振愷，為這位國際媒體爭相報導的畫師精彩的半世紀職人生涯完整紀錄。

他說，將來無論全美戲院會成為播放電影、辦活動、舞台表演、商品發表、直播等藝文空間，市府也希望能與全美戲院共同向前走，期盼未來台南文化在各層面刻畫新道路。

吳俊誠說，「養生朋派包」內容包含3大知名老店加持，包括赤崁糖椪餅，搭配在台灣超過半世紀的中藥世家博仁堂的仙楂丸，以及吳萬春香行將台灣漢方草藥入香。