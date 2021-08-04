嚴正嵐飾演水鬼。（八大提供）

《超感應學園》劇中「超自然感應社」的六小福姜濤（左起）、洪群鈞、蔡凡熙、林思廷、百白、劉奕兒。（八大提供）

海裕芬飾演仙姑。（八大提供）

劉奕兒（左）、蔡凡熙在主演《超感應學園》有許多精彩對手戲。（八大提供）

劉奕兒（左）、蔡凡熙在主演的《超感應學園》愛得虐心。

蔡凡熙（上排左起）劉奕兒、姜濤、林思廷、百白、嚴正嵐、魏蔓、鄭有傑、海裕芬、謝其文、陳彥壯、許時豪參加線上首映會一起秀出平安符。（八大提供）

蔡凡熙（上排左起）劉奕兒、姜濤、林思廷、百白、嚴正嵐、魏蔓、鄭有傑、海裕芬、謝其文、陳彥壯、許時豪一起在線上首映會上扮鬼臉。（八大提供）

校園奇幻劇《超感應學園》4日舉辦線上首映會，主演們齊聚，男女主角蔡凡熙、劉奕兒都坦言拍這部戲入戲深、皆曾哭到崩潰失控，劉奕兒殺青後一個多月後，藉由寫了一首〈石少華〉歌曲才真正走出角色；蔡凡熙也說，這部是他入行以來拍過最累的一部戲，且是頭一次哭到崩潰，「《痴情男子漢》時的哭戲是有意識可以控制，這次不知道為什麼，魂已經不見了！」

飾演「最美陰間引路人」的劉奕兒表示，她在這部戲突破自己哭戲的極限，多次崩潰到無法自拔，起床時常處在心痛如失戀的奇妙狀態，眼淚會一直流 很像靈魂在哭泣，「因為戲中小路太愛石少華了，我看到蔡凡熙時會無法呼吸，有窒息、心痛的感覺；有次空場時在車上休息，瞇了一下就做惡夢，尖叫醒來瞬間，驚覺夢中大喊著石少華。就連開拍前大家一起練習角色、跟對方說我愛你，我聽到他說愛我，也兩秒內哭到崩潰」。

她說自己平常是收工跑第一、直接回家的人，但有場戲她主動留下陪蔡凡熙，而且是穿著戲服一路陪著拍到天亮，「真的陪他過了一夜，不知道我在幹嘛，就是想要陪著他、幫助他的表演」。被問「很愛蔡凡熙？」她說：「戲裡很愛石少華，愛到失控！」戲外的她，與洪金寶次子洪天祥穩定交往多年，小倆口多半處於遠距離戀愛狀態，她說兩人常會視訊、心靈上很OK，雖然一直很穩定，但她不會突然結婚，「起碼近幾年不會，我還是想要工作」。

蔡凡熙說，他出道至今一直跟靈異、神的題材非常有緣，前幾天有一位在台南宮廟服務的乾媽突然有所「感應」，還特別去提醒他媽媽一定要叫他戲上檔之前去廟裡繞一繞拜拜，還要拜家裡的地基主。

記者會主持人楊達敬笑說自己看片時曾驚艷：「哇！竟然找隋棠客串耶！」結果發現竟然是蔡凡熙穿女裝，誇他「好正！根本棠棠二號！」蔡凡熙笑說，當時也自覺女裝扮相太美而捨不得脫下戲服，他還邀約人在香港的哥兒們姜濤，希望下次能穿女裝跟姜濤合拍BL劇。

嚴正嵐與魏蔓劇中分別飾演水鬼、新娘鬼，魏蔓多場戲必須跨坐鍾政均肩上，她為此還特別去向啦啦隊學「如何上身」特技，「我168公分，他快180，坐在他身上時很高，超怕撞倒樑，每次拍攝前都再三確認會不會撞到任何東西 ，因為手不能扶也很怕掉下來，後來啦啦隊老師教我只要一隻腳勾在他腰上，他怎麼動我就都摔不下來，有此概念就不害怕了！」被問跨在對方肩上會不會尷尬，她大剌剌笑回：「好險我月經沒來，不然他脖子要一片紅了！好險演鬼當時沒太熱，身上沒什麼味道」，直爽回應笑翻眾人。

魏蔓說，演鬼超好玩，也不覺得可怕，而且每次她化完鬼妝，自己覺得很有趣，但大家卻認真對她感到害怕，「平常大家看到我都會說很漂亮、很可愛，第一次看到大家看到我的神情，都是要尿出來的那種害怕，滿有成就感！但嚇到別人覺得不好意思」。最讓她不習慣的就是鬼不穿鞋子。一場要站在地上的戲，劇組還怕她腳底燙到，特別買了防燙貼。她說自己是用人的心情在演、沒把自己當鬼，「人用執念纏著別人、情感勒索，跟鬼ㄧ樣可怕」。

嚴正嵐說，她以前在《女鬼橋》等作品都是被鬼嚇，這次很開心終於輪到她扮鬼嚇人了，劇中她活著時是啦啦隊員，因學生時期自己也是啦啦隊員，還曾拿過系上比賽第一名，本來很開心終於可以讓大家看到她隨著音樂熱舞的一面，「結果發現老了」。

嚴正嵐特別為扮演的角色設計小動作， 頭三不五時歪來歪去，看來「頸椎不舒服」的樣子，她說：「是因為我是溺水而死，耳朵應該進滿多水的，所以頭常歪一邊，用意是要把水流出來。」她拍戲時很怕半夜鬼叫會觸怒「好兄弟」，透露心中秉持敬鬼神而遠之的信念在詮釋該角色。

提到戲中主場景社團辦公室，嚴正嵐、魏蔓也表示印象深刻；魏蔓回憶拍攝時期，「有一次凌晨3、4點的戲，當時社辦就只有我跟妝髮，但我卻覺得空間很擠，而且很不舒服，像是有很多我看不見的東西都在那個空間，我就趕快離開。」 嚴正嵐也搞笑答腔表示：「其實那裡除了很陰森外，蚊子也很多，還要自帶蚊香去廁所，屁屁才不會被叮。」

《超感應學園》將在7日晚間8點於八大戲劇台首播，愛奇藝、myVideo晚間9點同步跟播，包括監製唐在揚、導演林彥廷及主演蔡凡熙、劉奕兒、姜濤、林思廷、百白、嚴正嵐、魏蔓、鄭有傑、海裕芬、謝其文、許時豪、陳彥壯等人，4日都一同出席線上首映會。