藝人豆花妹(蔡黃汝)擁有甜美外型、清新的氣質，參演過《腦波小姐》、《我的青春沒在怕》等電視劇，受到許多觀眾朋友的喜愛。豆花妹最近在社群上，轉發一部影片「台灣外送員暖心的舉動」讓她回想起曾有1名外送員，主動請她喝飲杯飲料的事件。

豆花妹分享這段難忘的經歷: 「當我準備要去拿Lalamove的物件，想不到要去領貨的時候，櫃台人員說: 『這1名外送人員想請妳喝楊枝甘露手搖飲料。』」防疫期間豆花妹不敢收他人的好意，經過思考後，最後決定收下: 「覺得很感動!不應該懷疑這天使般的善意。」有感而發寫下: 「感謝服務員，謝謝妳到家的服務，希望妳可以看見我喝的很開心。」

豆花妹收到外送員請的飲料。(圖/豆花妹 IG)

豆花妹最近開始練習，如何幫自己綁頭髮: 「三十多年來不會弄頭髮的我，心血來潮跨出那步，頭髮綁得非常不專業，但看鏡中的自己，覺得有點感動。」她自己嘗試過一次綁頭髮過後，最後下定了決心，以後還是交給專業的髮型師來處理。

許多網友回應她綁辮子的髮型: 「天呀！真的被花花的眼神電到了耶」、「哇!怎麼這個可愛!這麼萌呀! 」、「私心最喜歡這個髮型，記得你以前是妹妹頭」、「雙辮子髮型很適合妳」。