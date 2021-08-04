隨著科技的進步，出現越來越多強大的修圖軟體、濾鏡，近日就有一位大陸網美分享一系列用濾鏡化妝的影片，並大膽關掉特效，未料立刻變成50歲大媽，真面目讓網友看傻，但她也大方說：「面對現實不好嗎？」

網美「小靈兒的化妝日常」在快手直播上有近10萬人追蹤，常分享化妝技巧，近來她拍了一系列有關美顏濾鏡的影片，表示不會化妝的可以靠濾鏡，特別的是，她PO出好幾段自己套用濾鏡前後的片段，完全像是兩個人。

網紅一關濾鏡變回50歲大媽。（圖／翻攝自快手）

影片中，該名網紅一開始還是瓜子臉、雪白肌膚，看起來是20幾歲的模樣，而她為了證明濾鏡可以化妝，還用手遮住眉毛、眼睛、嘴巴等五官，可臉上化妝特效卻依然在，讓她笑說：「打開美顏，忘記自己是3個孩子的媽」。

接著，網紅一關掉特效立刻變回50歲大媽，膚況、膚色都差異相當大，她不但自嘲「瞬間打回原形」，也向眾網友呼籲：「不要覺得開了特效你就是美女，真的就是我這種大媽，面對現實不好嗎，男人們擦亮眼睛吧，掰掰」。

影片曝光後，許多粉絲留言驚呼「這不是一個人啊」、「以後可不能相信有美女了」、「不，不是的，妳關掉後的那個才是特效」、「打開美顏都是仙女下凡」、「怪不得在大街上沒有這麽多美女，而快手一大把」。