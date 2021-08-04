小米智慧顯示器系列全新整合米家APP正式上線，多元應用在各式生活情境中，讓智慧家庭全新升級更便利。（小米提供）

父親節本周就正式來臨，各3C品牌也針對各位老爸推出相關優惠，小米就在8日前舉辦「小米父親節」活動，不僅後天（6日）開放率先預購小米智慧型顯示器P1 50型的早鳥優惠，另外還有多款手機、家電等均祭出最高直降3000元優惠，更有父親節限定的「88折專區」，每日針對指定品項推出限時限量秒殺活動，再搭配獨家滿額抽小米手環、小米智慧門鈴、米家掃拖機器人或小米智慧顯示器 P1 55型活動等活動。

Garmin Instinct Solar本我系列共推出5款潮流炫色版，父親節優惠價1萬550元，以及2款運動衝浪版，父親節優惠價1萬1430元。（Garmin提供）

DriveSmart 65車用衛星導航亦享88折優惠價7910元，全台限量888台。（Garmin提供）

至於Garmin就瞄準熱愛運動的老爸，15日前推出指定表款及導航88折節慶優惠，像Instinct Solar太陽能GPS智慧腕表的本我系列，包含5款潮流炫色版均享優惠價1萬550元、2款運動衝浪版亦享優惠價1萬1430元，全系列優惠88折限量888支，另外DriveSmart 65車用衛星導航亦享88折優惠價7910元，全台限量888台，要搶要快。

華碩於8月底前推出全通路購買ASUS Zenfone 8，登錄送飛利浦君爵柔膚電鬍刀，華碩專賣店購機加贈ZenPower 10000 PD行動電源、獨家延保半年及限量8結蛋捲聯名版。（華碩提供）

華碩則於8月底前推出全通路購買ASUS Zenfone 8，登錄即送飛利浦君爵柔膚電鬍刀，而於華碩專賣店購機再加贈ZenPower 10000 PD行動電源、獨家延保半年及限量8結蛋捲聯名版，另舊換新加碼回饋再延長至9月底，持指定舊款手機至華碩專賣店或五大電信，除舊機回收價外，再折2000元，中華電信、台哥大及遠傳8月底前購機再抽獨家好禮。