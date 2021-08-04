一名母親染疫身亡的家屬到范雲臉書留言「我媽死的好冤枉」，讓網友不捨，但范雲不做回應。(圖／范雲臉書)

民進黨不分區立委范雲在3+11風暴後，棄守臉書神隱至今，在昨(3日)PO文秀問政報告，正式宣告回歸，也不意外遭網友灌爆痛罵，其中一名確診死者家屬更留言「我媽死的好冤枉」，讓不少網友心疼，但范雲並未回應，而是持續發文更新臉書。

范雲PO文秀出自己的工作成果報告，同時表示相信政院與監院會釐清3+11的爭議與決策，自己也會從旁協助。文章發出後隨即遭網友大怒灌，痛罵「說的好像自己是第三者一樣」、「妳就是罪魁禍首，還好意思裝成路人」、「還以為PO文是要辭職負責，原來是忙著做圖」、「公開會議記錄妳投的是反對票，當大家瞎了？」、「疫情一好轉就出來發文，有夠噁心」、「你應該做的是辭職不是做圖」。

其中一名因疫情而母親過世的網友更忍不住留言「妳的3＋11我媽死的好冤枉」，讓大家不捨：「保重」、「為您先母節哀」、「因為留言去看你的臉書，看到你跟你母親的抗疫大作戰，雖然你們輸了，但我被你感動了，你母親有你這個兒子真好」，但范雲並未回應，只回應支持者的感謝與加油留言。

遭網友戲稱「自助餐老闆娘」的范雲在今年5月中因「協調」3+11，錄音檔流出後成為全民公敵，其本人一度跑至側翼粉專臉書求救，但仍擋不住龐大民怨，就此棄守臉書神隱至今，但似乎是見疫情平緩，昨天重啟臉書，2天內PO了3篇文章，動作相當積極。